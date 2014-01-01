|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14530
|Наименование
|14530F_=IM32316 [191407181ES] !к-кт с/б+втулка перед\ VW Golf /Jetta/Passat/Vento/Bora/Polo 83>
|новая модификация
|Толщина [мм]
|41
|Внутренний диаметр
|17
|Наружный диаметр [мм]
|60, 27
|Материал
|резина/металл, алюминий
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, сзади, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,142
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с монтажной оболочкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 14530F_=IM32316 [191407181ES] !к-кт с/б+втулка перед\ VW Golf /Jetta/Passat/Vento/Bora/Polo 83> производителя FEBI с артикулом 14530 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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