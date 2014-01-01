|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14526
|Наименование
|Гайка наконечника рулевой тяги M24*1,5 14526, Febi
|Высота [мм]
|15
|Размер внутренней резьбы
|M24 x 1,5
|Качество / класс
|10
|Ширина зева гаечного ключа
|36
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Момент затяжки [Нм]
|245
|Вес [кг]
|0,06
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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