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Гайка наконечника рулевой тяги M24*1,5 14526, Febi артикул 14526 FEBI в Алматы

14526 FEBI Гайка наконечника рулевой тяги M24*1,5 14526, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14526
Наименование Гайка наконечника рулевой тяги M24*1,5 14526, Febi
Высота [мм] 15
Размер внутренней резьбы M24 x 1,5
Качество / класс 10
Ширина зева гаечного ключа 36
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Момент затяжки [Нм] 245
Вес [кг] 0,06
Запчасть гайка наконечника рулевой тяги M24*1 5 14526 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14526. У данной детали есть аналоги с номерами: 14526, 5010571543, 81906850385, 5010571543. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка наконечника рулевой тяги M24*1 5 14526 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гайка наконечника рулевой тяги M24*1,5 14526, Febi производителя FEBI с артикулом 14526 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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