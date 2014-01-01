Качество / класс 10 Ширина зева гаечного ключа 36 Профиль головки болта Внешний шестигранник Момент затяжки [Нм] 245 Вес [кг] 0,06

Запчасть гайка наконечника рулевой тяги M24*1 5 14526 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14526. У данной детали есть аналоги с номерами: 14526, 5010571543, 81906850385, 5010571543. Гайки в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гайка наконечника рулевой тяги M24*1 5 14526 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные гайки с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.