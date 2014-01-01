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14524F_опора амортизатора заднего!\ BMW E34 1.8i-4.0i/2.4D/2.5TDs 87-96 артикул 14524 FEBI в Алматы

14524 FEBI 14524F_опора амортизатора заднего!\ BMW E34 1.8i-4.0i/2.4D/2.5TDs 87-96
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14524
Наименование 14524F_опора амортизатора заднего!\ BMW E34 1.8i-4.0i/2.4D/2.5TDs 87-96
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,463
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без шарикового подшипника

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14524F_опора амортизатора заднего!\ BMW E34 1.8i-4.0i/2.4D/2.5TDs 87-96 производителя FEBI с артикулом 14524 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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