|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14524
|Наименование
|14524F_опора амортизатора заднего!\ BMW E34 1.8i-4.0i/2.4D/2.5TDs 87-96
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,463
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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