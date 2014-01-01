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14520F_=IM32315 [191407181BS] !к-кт с/б+втулка перед\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83> артикул 14520 FEBI в Алматы

14520 FEBI 14520F_=IM32315 [191407181BS] !к-кт с/б+втулка перед\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14520
Наименование 14520F_=IM32315 [191407181BS] !к-кт с/б+втулка перед\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83>
старая модификация
Толщина [мм] 41
Внутренний диаметр 17
Наружный диаметр [мм] 69, 60
Материал сталь, резина/металл
Сторона установки снизу, передний мост слева, сзади, передний мост справа
Вес [кг] 0,198
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с монтажной оболочкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14520F_=IM32315 [191407181BS] !к-кт с/б+втулка перед\ VW Golf 2/Jetta/Polo 83> производителя FEBI с артикулом 14520 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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