|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14511
|Наименование
|Крестовина карданного вала Вольво/Ивеко/Мерседес/Даф 57X152
|Длина [мм]
|152
|Наружный диаметр [мм]
|57
|Вес [кг]
|4,3
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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