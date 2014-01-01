Вес [кг] 4,3 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть крестовина карданного вала Вольво/Ивеко/Мерседес/Даф 57X152 представлена по производителю FEBI с артикулом 14511. У данной детали есть аналоги с номерами: 0003397100, 0004100531, 0004100531, 0069462, 0134014, 022014, 0264354. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крестовина карданного вала Вольво/Ивеко/Мерседес/Даф 57X152, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.