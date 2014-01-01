Вес [кг] 3,238 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть крестовина 52х133 14510 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14510. У данной детали есть аналоги с номерами: 14510, 81392006016, 81392006010, 81391266014, 81392006018, 81392006021, 81391086029. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина 52х133 14510 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.