Вес [кг] 1,224 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть крестовина вала карданного 38х099/55 8 представлена по производителю FEBI с артикулом 14508. У данной детали есть аналоги с номерами: 14508, 3854100231, 3024100031, 3454107031, 3104100031, 3124111331, 0414100031. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крестовина вала карданного 38х099/55 8 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.