Ширина [мм] 135 Высота [мм] 38 Вес [кг] 0,18

Запчасть фильтр воздушный кабины LA42/1 Мерседес Актрос 14490 представлена по производителю FEBI с артикулом 14490. У данной детали есть аналоги с номерами: SK591000301, 14490, K1042, 21651977, LA42, 1987431150, K952. Фильтры кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины LA42/1 Мерседес Актрос 14490 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные фильтры кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.