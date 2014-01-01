|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14490
|Наименование
|Фильтр воздушный кабины LA42/1 MB ACTROS 14490
|Исполнение фильтра
|Салонный фильтр тонкой очистки
|Длина [мм]
|375
|Ширина [мм]
|135
|Высота [мм]
|38
|Вес [кг]
|0,18
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Фильтр воздушный кабины LA42/1 MB ACTROS 14490 производителя FEBI с артикулом 14490 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита