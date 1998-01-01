|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14487
|Наименование
|Гайка Вольво ФМ 12 (1998>)
|Высота [мм]
|13
|Размер внутренней резьбы
|M20 x 1,5
|Качество / класс
|8
|Ширина зева гаечного ключа
|30
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Вес [кг]
|0,034
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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