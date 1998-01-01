Качество / класс 8 Ширина зева гаечного ключа 30 Профиль головки болта Внешний шестигранник Вес [кг] 0,034

Запчасть гайка Вольво ФМ 12 (1998>) представлена по производителю FEBI с артикулом 14487. У данной детали есть аналоги с номерами: 363152, 981586. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гайка Вольво ФМ 12 (1998>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.