|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14484
|Наименование
|Тяга рулевая продольная L=982
|Длина [мм]
|982
|Наружный диаметр [мм]
|48
|Размер внутренней резьбы
|M30 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5
|Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля
|для лево-/правосторонним управлением
|Размер конуса [мм]
|30
|Цвет
|красный / коричневый
|Стойка
|Шатун
|Сторона установки
|передний мост
|Ø трубы [мм]
|48
|Вес [кг]
|7,900
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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