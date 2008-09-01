|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14375
|Наименование
|Ролик натяжной большой MB Sprinter
|Ширина [мм]
|23, 26,4
|Наружный диаметр [мм]
|109, 114
|Материал
|полимерный материал
|Количество ребер
|6
|Вес [кг]
|0,265
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
GLC (X253)
250 4-matic (253.946)
2018.10 - 2020.04
MERCEDES-BENZ
GLK-CLASS (X204)
220 CDI (204.902)
2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ
GLK-CLASS (X204)
220 CDI 4-matic (204.984, 204.997)
2013.08 - 2015.06
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
313 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
314 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
316 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
211 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
213 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
214 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
216 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
210 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
211 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
214 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
216 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
411 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
414 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
411 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
413 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
414 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
416 CDI 4x4 (906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
514 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
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