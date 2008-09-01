Материал полимерный материал Количество ребер 6 Вес [кг] 0,265

Запчасть ролик натяжной большой Мерседес Sprinter представлена по производителю FEBI с артикулом 14375. У данной детали есть аналоги с номерами: ZX110081, 14375, 6112340193, 6112340293, APV2121, 2735501, 6112340193. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик натяжной большой Мерседес Sprinter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.