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14356F_болт ГБЦ!\ Audi A3/A4, VW Golf 4/5/Bora/Passat 1.6/2.0 96> артикул 14356 FEBI в Алматы

14356 FEBI 14356F_болт ГБЦ!\ Audi A3/A4, VW Golf 4/5/Bora/Passat 1.6/2.0 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14356
Наименование 14356F_болт ГБЦ!\ Audi A3/A4, VW Golf 4/5/Bora/Passat 1.6/2.0 96>
Длина [мм] 115
Размер наружной резьбы M10 x 1,5
Количество болтов 10
Вес [кг] 0,05
Гаечно-болтовая конструкция с предохранительной шайбой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
VW BORA 2.0 2007.01 - Выпускается

Если хотите купить 14356F_болт ГБЦ!\ Audi A3/A4, VW Golf 4/5/Bora/Passat 1.6/2.0 96> производителя FEBI с артикулом 14356 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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