|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14356
|Наименование
|14356F_болт ГБЦ!\ Audi A3/A4, VW Golf 4/5/Bora/Passat 1.6/2.0 96>
|Длина [мм]
|115
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,5
|Количество болтов
|10
|Вес [кг]
|0,05
|Гаечно-болтовая конструкция
|с предохранительной шайбой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
VW
BORA
2.0
2007.01 - Выпускается
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