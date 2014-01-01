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Фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95),Passat (88-97) AUDI 80,100,A6 (90-96) FEBI артикул 14258 FEBI в Алматы

14258 FEBI Фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95),Passat (88-97) AUDI 80,100,A6 (90-96) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14258
Наименование Фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95),Passat (88-97) AUDI 80,100,A6 (90-96) FEBI
Исполнение фильтра Сетчатый фильтр
Длина [мм] 195
Ширина [мм] 157,2
Высота [мм] 20,5
Вес [кг] 0,244
Вид коробки передач для автоматической коробки передач
Запчасть фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95) Passat (88 97) AUDI 80 100 A6 (90 96) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14258. У данной детали есть аналоги с номерами: 14258 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95) Passat (88 97) AUDI 80 100 A6 (90 96) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95),Passat (88-97) AUDI 80,100,A6 (90-96) FEBI производителя FEBI с артикулом 14258 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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