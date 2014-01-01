|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14258
|Наименование
|Фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95),Passat (88-97) AUDI 80,100,A6 (90-96) FEBI
|Исполнение фильтра
|Сетчатый фильтр
|Длина [мм]
|195
|Ширина [мм]
|157,2
|Высота [мм]
|20,5
|Вес [кг]
|0,244
|Вид коробки передач
|для автоматической коробки передач
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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