Ширина [мм] 157,2 Высота [мм] 20,5 Вес [кг] 0,244 Вид коробки передач для автоматической коробки передач

Запчасть фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95) Passat (88 97) AUDI 80 100 A6 (90 96) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14258. У данной детали есть аналоги с номерами: 14258 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр масляный АКПП VW Golf (92-95) Passat (88 97) AUDI 80 100 A6 (90 96) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.