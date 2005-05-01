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Фильтр масляный АКПП VW Golf 4,Passat,Sharan AUDI A3,A4,A6 FEBI артикул 14256 FEBI в Алматы

14256 FEBI Фильтр масляный АКПП VW Golf 4,Passat,Sharan AUDI A3,A4,A6 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14256
Наименование Фильтр масляный АКПП VW Golf 4,Passat,Sharan AUDI A3,A4,A6 FEBI
Исполнение фильтра Сетчатый фильтр
Вес [кг] 0,2
Вид коробки передач для автоматической коробки передач
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05

Если хотите купить Фильтр масляный АКПП VW Golf 4,Passat,Sharan AUDI A3,A4,A6 FEBI производителя FEBI с артикулом 14256 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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