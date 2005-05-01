|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14256
|Наименование
|Фильтр масляный АКПП VW Golf 4,Passat,Sharan AUDI A3,A4,A6 FEBI
|Исполнение фильтра
|Сетчатый фильтр
|Вес [кг]
|0,2
|Вид коробки передач
|для автоматической коробки передач
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
GALAXY I (WGR)
1.9 TDI
2005.05 - 2006.05
Если хотите купить Фильтр масляный АКПП VW Golf 4,Passat,Sharan AUDI A3,A4,A6 FEBI производителя FEBI с артикулом 14256 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита