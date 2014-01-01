Толщина [мм] 3,6 Наружный диаметр [мм] 19 Вес [кг] 0,16

Запчасть пружина тормозной колодки БПВ (П-образная) представлена по производителю FEBI с артикулом 14253. У данной детали есть аналоги с номерами: 14253, SPR0025, 0339733070, 0339733130, SPR0025, PM339733070, 070110. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина тормозной колодки БПВ (П-образная) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.