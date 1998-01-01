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14250F_=FR190002=10/02=VKBA3455=R157.22=K-02/12 !подшипник ступ. пер.\Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TD 96> артикул 14250 FEBI в Алматы

14250 FEBI 14250F_=FR190002=10/02=VKBA3455=R157.22=K-02/12 !подшипник ступ. пер.\Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TD 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14250
Наименование 14250F_=FR190002=10/02=VKBA3455=R157.22=K-02/12 !подшипник ступ. пер.\Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TD 96>
Ширина [мм] 40
Внутренний диаметр 40
Наружный диаметр [мм] 74
Конструкция подшипника радиально-упорный шариковый подшибник
Вес [кг] 0,768
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с защитным кольцом
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с гайкой хвостовика моста

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
VW BORA 2.0 2007.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10

Если хотите купить 14250F_=FR190002=10/02=VKBA3455=R157.22=K-02/12 !подшипник ступ. пер.\Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TD 96> производителя FEBI с артикулом 14250 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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