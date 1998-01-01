|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14250
|Наименование
|14250F_=FR190002=10/02=VKBA3455=R157.22=K-02/12 !подшипник ступ. пер.\Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TD 96>
|Ширина [мм]
|40
|Внутренний диаметр
|40
|Наружный диаметр [мм]
|74
|Конструкция подшипника
|радиально-упорный шариковый подшибник
|Вес [кг]
|0,768
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с защитным кольцом
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с гайкой хвостовика моста
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
VW
BORA
2.0
2007.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.9 TDI
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
2.5
1998.01 - Выпускается
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
1.9 TDI
2002.09 - 2010.10
VW
NEW BEETLE кабрио (1Y7)
2.5
2002.09 - 2010.10
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