Толщина [мм] 158 Внутренний диаметр 23 Наружный диаметр [мм] 377 Ø фаски [мм] 275 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки передний мост, Задний мост Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 24,0 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть диск тормозной 377*45*157.5; прим. KMZ-4308 представлена по производителю FEBI с артикулом 14249. У данной детали есть аналоги с номерами: 016285, 031102401000, 06625000, 06625000A, 075117, 09836710, 1034102. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной 377*45*157.5; прим. KMZ-4308, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.