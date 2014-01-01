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Диск тормозной, 377*45*157.5; прим. KMZ-4308 артикул 14249 FEBI в Алматы

14249 FEBI Диск тормозной, 377*45*157.5; прим. KMZ-4308
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14249
Наименование Диск тормозной, 377*45*157.5; прим. KMZ-4308
Толщина тормозного диска (мм) 45
Число отверстий в диске колеса 8
Толщина [мм] 158
Внутренний диаметр 23
Наружный диаметр [мм] 377
Ø фаски [мм] 275
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост, Задний мост
Минимальная толщина [мм] 37
Вес [кг] 24,0
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной 377*45*157.5; прим. KMZ-4308 представлена по производителю FEBI с артикулом 14249. У данной детали есть аналоги с номерами: 016285, 031102401000, 06625000, 06625000A, 075117, 09836710, 1034102. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной 377*45*157.5; прим. KMZ-4308, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной, 377*45*157.5; прим. KMZ-4308 производителя FEBI с артикулом 14249 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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