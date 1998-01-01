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14238F_=IM37206=108158HP [1J0407175] !пластина стопорная\ Audi A3, VW Golf/Bora 1.4-3.2/1.9TDi 96> артикул 14238 FEBI в Алматы

14238 FEBI 14238F_=IM37206=108158HP [1J0407175] !пластина стопорная\ Audi A3, VW Golf/Bora 1.4-3.2/1.9TDi 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14238
Наименование 14238F_=IM37206=108158HP [1J0407175] !пластина стопорная\ Audi A3, VW Golf/Bora 1.4-3.2/1.9TDi 96>
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,02

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 1998.01 - Выпускается
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10

Если хотите купить 14238F_=IM37206=108158HP [1J0407175] !пластина стопорная\ Audi A3, VW Golf/Bora 1.4-3.2/1.9TDi 96> производителя FEBI с артикулом 14238 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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