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14230F_тяга стабилизатора переднего!\VW Golf/Vento 2.0/2.8 92-99 артикул 14230 FEBI в Алматы

14230 FEBI 14230F_тяга стабилизатора переднего!\VW Golf/Vento 2.0/2.8 92-99
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14230
Наименование 14230F_тяга стабилизатора переднего!\VW Golf/Vento 2.0/2.8 92-99
Длина [мм] 55
Материал Металл
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,120

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14230F_тяга стабилизатора переднего!\VW Golf/Vento 2.0/2.8 92-99 производителя FEBI с артикулом 14230 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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