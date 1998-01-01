Размер наружной резьбы M12 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 19 Сторона установки передний мост справа Вес [кг] 0,300 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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