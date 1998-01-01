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Наконечник рулевой тяги артикул 14182 FEBI в Алматы

14182 FEBI Наконечник рулевой тяги
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14182
Наименование Наконечник рулевой тяги
парные номера артикулов 14180
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 0,300
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть наконечник рулевой тяги представлена по производителю FEBI с артикулом 14182. У данной детали есть аналоги с номерами: 14182 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI 2005.10 - 2010.12
VW BORA 2.0 2007.01 - Выпускается
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VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 1.9 TDI 2002.09 - 2010.10
VW NEW BEETLE кабрио (1Y7) 2.5 2002.09 - 2010.10

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