|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14158
|Наименование
|14158F_опора амортизатора заднего нижняя!\ Audi 80 all <96
|Материал
|резина
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,012
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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