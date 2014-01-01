|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14154
|Наименование
|14154F_сайлентблок зад. балки!\ Audi A4 1.6-2.5TDi 95-01
|Толщина [мм]
|101
|Внутренний диаметр
|12,3
|Наружный диаметр [мм]
|56,4
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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