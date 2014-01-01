|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14116
|Наименование
|14116F_к-кт опоры амортизатора переднего!\VW Golf all 91-98
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,5
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без шарикового подшипника
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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