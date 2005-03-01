|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14114
|Наименование
|14114F_ремень ГРМ!\ Daewoo Lanos/Nexia 1.4/1.5 95>
|Ширина [мм]
|17
|Число зубцов
|111
|Ремень
|с округленным зубчатым профилем
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.4
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS седан (T250, T255)
1.5
2005.03 - Выпускается
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.4
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200)
1.5
2005.03 - 2008.05
CHEVROLET
LANOS седан
1.4
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
LANOS седан
1.5
2005.11 - 2010.12
CHEVROLET
LANOS седан
1.5
2005.11 - 2010.12
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