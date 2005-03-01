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14114F_ремень ГРМ!\ Daewoo Lanos/Nexia 1.4/1.5 95> артикул 14114 FEBI в Алматы

14114 FEBI 14114F_ремень ГРМ!\ Daewoo Lanos/Nexia 1.4/1.5 95>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14114
Наименование 14114F_ремень ГРМ!\ Daewoo Lanos/Nexia 1.4/1.5 95>
Ширина [мм] 17
Число зубцов 111
Ремень с округленным зубчатым профилем
Вес [кг] 0,09

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.4 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS седан (T250, T255) 1.5 2005.03 - Выпускается
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 2005.03 - 2008.05
CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.5 2005.03 - 2008.05
CHEVROLET LANOS седан 1.4 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET LANOS седан 1.5 2005.11 - 2010.12
CHEVROLET LANOS седан 1.5 2005.11 - 2010.12

Если хотите купить 14114F_ремень ГРМ!\ Daewoo Lanos/Nexia 1.4/1.5 95> производителя FEBI с артикулом 14114 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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