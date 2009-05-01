|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14099
|Наименование
|Гайка VW Beetle (99-10) FEBI
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,05
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
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