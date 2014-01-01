|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14093
|Наименование
|Комплект пыльника, приводной вал
|Длина [мм]
|99
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост, со стороны коробки передач
|Внутренний диаметр 1(мм)
|24
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|57
|Вес [кг]
|0,28
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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