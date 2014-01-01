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14089F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ MB Vito 2.0-2.8/2.0CDi/2.3D/TD 96> артикул 14089 FEBI в Алматы

14089 FEBI 14089F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ MB Vito 2.0-2.8/2.0CDi/2.3D/TD 96>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14089
Наименование 14089F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ MB Vito 2.0-2.8/2.0CDi/2.3D/TD 96>
Длина [мм] 88
Материал резина
Сторона установки передний мост, со стороны колеса
Внутренний диаметр 1(мм) 24
Вес [кг] 0,34
Внутренний диаметр 2 (мм) 92
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 14089F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ MB Vito 2.0-2.8/2.0CDi/2.3D/TD 96> производителя FEBI с артикулом 14089 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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