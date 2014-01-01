|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14089
|Наименование
|14089F_к-кт пыльника ШРУСа наружного!\ MB Vito 2.0-2.8/2.0CDi/2.3D/TD 96>
|Длина [мм]
|88
|Материал
|резина
|Сторона установки
|передний мост, со стороны колеса
|Внутренний диаметр 1(мм)
|24
|Вес [кг]
|0,34
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|92
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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