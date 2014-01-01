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Барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) FEBI артикул 14060 FEBI в Алматы

14060 FEBI Барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14060
Наименование Барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) FEBI
Число отверстий в диске колеса 4
Толщина [мм] 40
Ø фаски [мм] 100
Внутренний диаметр тормозного барабана [мм] 200
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 8,7
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника
Запчасть барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14060. У данной детали есть аналоги с номерами: 14060 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) FEBI производителя FEBI с артикулом 14060 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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