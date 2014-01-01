|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14060
|Наименование
|Барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) FEBI
|Число отверстий в диске колеса
|4
|Толщина [мм]
|40
|Ø фаски [мм]
|100
|Внутренний диаметр тормозного барабана [мм]
|200
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|8,7
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|без колесного подшипника
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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