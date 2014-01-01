Ø фаски [мм] 100 Внутренний диаметр тормозного барабана [мм] 200 Сторона установки Задний мост Вес [кг] 8,7 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без колесного подшипника

Запчасть барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14060. У данной детали есть аналоги с номерами: 14060 Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной VW Golf 3 (1 шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.