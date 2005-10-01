|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14048
|Наименование
|Тормозной шланг
|Длина [мм]
|208
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Сторона установки
|Задний мост слева, внутри, Задний мост справа
|Вес [кг]
|0,05
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
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