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Тормозной шланг артикул 14048 FEBI в Алматы

14048 FEBI Тормозной шланг
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14048
Наименование Тормозной шланг
Длина [мм] 208
Размер внутренней резьбы M10 x 1
Сторона установки Задний мост слева, внутри, Задний мост справа
Вес [кг] 0,05

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05

Если хотите купить Тормозной шланг производителя FEBI с артикулом 14048 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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