|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14046
|Наименование
|14046F_=854768=IM60371=JP611520002 [4A0611707] !шланг торм. пер.\ Audi 100/A6 1.6-2.5TDi 90-97 L=270
|Длина [мм]
|295
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,05
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 14046F_=854768=IM60371=JP611520002 [4A0611707] !шланг торм. пер.\ Audi 100/A6 1.6-2.5TDi 90-97 L=270 производителя FEBI с артикулом 14046 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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