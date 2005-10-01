|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14042
|Наименование
|14042F_=854767=IM60521=JP611650002=OE [8D0611707B] !шланг торм. пер.\Audi A4/A6 1.6-1.9TDi 95> L=295
|Длина [мм]
|320
|Размер внутренней резьбы
|M10 x 1
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
1.9 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB I (3U4)
2.0 TDI
2005.10 - 2007.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.4 TSI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.8 TSI 4x4
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
1.9 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
2.0 TDI 4x4
2009.01 - 2015.05
SKODA
SUPERB II (3T4)
3.6 FSI 4x4
2009.01 - 2015.05
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