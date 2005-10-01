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14042F_=854767=IM60521=JP611650002=OE [8D0611707B] !шланг торм. пер.\Audi A4/A6 1.6-1.9TDi 95> L=295 артикул 14042 FEBI в Алматы

14042 FEBI 14042F_=854767=IM60521=JP611650002=OE [8D0611707B] !шланг торм. пер.\Audi A4/A6 1.6-1.9TDi 95> L=295
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14042
Наименование 14042F_=854767=IM60521=JP611650002=OE [8D0611707B] !шланг торм. пер.\Audi A4/A6 1.6-1.9TDi 95> L=295
Длина [мм] 320
Размер внутренней резьбы M10 x 1
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,09

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 1.9 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB I (3U4) 2.0 TDI 2005.10 - 2007.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.8 TSI 4x4 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 1.9 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4 2009.01 - 2015.05
SKODA SUPERB II (3T4) 3.6 FSI 4x4 2009.01 - 2015.05

Если хотите купить 14042F_=854767=IM60521=JP611650002=OE [8D0611707B] !шланг торм. пер.\Audi A4/A6 1.6-1.9TDi 95> L=295 производителя FEBI с артикулом 14042 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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