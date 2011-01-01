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Диск тормозной VW T4 передний (1шт.) FEBI артикул 14040 FEBI в Алматы

14040 FEBI Диск тормозной VW T4 передний (1шт.) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14040
Наименование Диск тормозной VW T4 передний (1шт.) FEBI
Толщина тормозного диска (мм) 24
Число отверстий в диске колеса 5
Количество крепежных отверстий 1
Толщина [мм] 55,1
Наружный диаметр [мм] 280
Ø фаски [мм] 112
Поверхность с покрытием
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Сторона установки передний мост
Минимальная толщина [мм] 20
Диаметр центрирования [мм] 68,15
Вес [кг] 6,61
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть диск тормозной VW T4 передний (1шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 14040. У данной детали есть аналоги с номерами: 14040 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной VW T4 передний (1шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск тормозной VW T4 передний (1шт.) FEBI производителя FEBI с артикулом 14040 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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