|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14040
|Наименование
|Диск тормозной VW T4 передний (1шт.) FEBI
|Толщина тормозного диска (мм)
|24
|Число отверстий в диске колеса
|5
|Количество крепежных отверстий
|1
|Толщина [мм]
|55,1
|Наружный диаметр [мм]
|280
|Ø фаски [мм]
|112
|Поверхность
|с покрытием
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Сторона установки
|передний мост
|Минимальная толщина [мм]
|20
|Диаметр центрирования [мм]
|68,15
|Вес [кг]
|6,61
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Диск тормозной VW T4 передний (1шт.) FEBI производителя FEBI с артикулом 14040 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита