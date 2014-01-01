|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|14008
|Наименование
|Шланг радиатора
|Внутренний диаметр
|27, 36
|Наружный диаметр [мм]
|35, 44
|Проводка охлаждения
|от радиатора к водяному насосу
|Цвет
|черный
|Материал
|резина
|Сторона установки
|сверху
|Вес [кг]
|0,18
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шланг радиатора производителя FEBI с артикулом 14008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита