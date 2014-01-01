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Шланг радиатора артикул 14008 FEBI в Алматы

14008 FEBI Шланг радиатора
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 14008
Наименование Шланг радиатора
Внутренний диаметр 27, 36
Наружный диаметр [мм] 35, 44
Проводка охлаждения от радиатора к водяному насосу
Цвет черный
Материал резина
Сторона установки сверху
Вес [кг] 0,18

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг радиатора производителя FEBI с артикулом 14008 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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