|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|12006
|Наименование
|Датчик тормозной (лягушка) MAN
|Точка включения от [бар]
|0,3
|Точка включения до [бар]
|0,8
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Количество присоединений
|2
|Материал
|Металл
|Вид эксплуатации
|электро-пневматический
|Тип привода
|Кнопочное управление
|Вес [кг]
|0,067
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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