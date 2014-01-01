Размер внутренней резьбы M12 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 19 Количество присоединений 2 Материал Металл Вид эксплуатации электро-пневматический Тип привода Кнопочное управление Вес [кг] 0,067

Запчасть датчик тормозной (лягушка) МАН представлена по производителю FEBI с артикулом 12006. У данной детали есть аналоги с номерами: 12006, 81255200087, 81255200077, 81255200032, 81255200068, 81255200042, 81255206008. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик тормозной (лягушка) МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.