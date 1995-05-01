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Тяга / стойка, стабилизатор артикул 12002 FEBI в Алматы

12002 FEBI Тяга / стойка, стабилизатор
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 12002
Наименование Тяга / стойка, стабилизатор
Длина [мм] 205
Материал Металл
Стойка Соединительная штанга
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,250
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD GALAXY I (WGR) 1.9 TDI 2005.05 - 2006.05
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI 1995.05 - 2010.03

Если хотите купить Тяга / стойка, стабилизатор производителя FEBI с артикулом 12002 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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