Ширина [мм] 168 Толщина [мм] 138 Наружный диаметр [мм] 377 Ø фаски [мм] 201 Размер внутренней резьбы M14 x 1,5 Поверхность с покрытием Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией Сторона установки Задний мост Минимальная толщина [мм] 37 Вес [кг] 25,0 Соблюдать сервисную информацию

Если вы хотите купить диск тормозной Мерседес Атего 19 5' оси Мерседес, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 11962. У данной детали есть аналоги с номерами: 0135206, 0155232083, 01666600A, 031101926220, 031101926220160, 09892510, 100461. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.