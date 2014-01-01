|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11960
|Наименование
|11960F_наконечник рулевой правый!\ МВ W210 2WD all 95-03
|парные номера артикулов
|11959
|Длина [мм]
|150
|Толщина [мм]
|75
|Наружный диаметр [мм]
|16,5
|Размер внутренней резьбы
|M14 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M14 x 1,5
|Длина резьбы [мм]
|21,5
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Цвет
|серый
|Материал
|сталь, резина
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [кг]
|0,492
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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