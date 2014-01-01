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11960F_наконечник рулевой правый!\ МВ W210 2WD all 95-03 артикул 11960 FEBI в Алматы

11960 FEBI 11960F_наконечник рулевой правый!\ МВ W210 2WD all 95-03
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11960
Наименование 11960F_наконечник рулевой правый!\ МВ W210 2WD all 95-03
парные номера артикулов 11959
Длина [мм] 150
Толщина [мм] 75
Наружный диаметр [мм] 16,5
Размер внутренней резьбы M14 x 1,5
Размер наружной резьбы M14 x 1,5
Длина резьбы [мм] 21,5
Ширина зева гаечного ключа 22
Цвет серый
Материал сталь, резина
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 0,492
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11960F_наконечник рулевой правый!\ МВ W210 2WD all 95-03 производителя FEBI с артикулом 11960 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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