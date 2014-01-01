Материал Серый чугун Число зубцов 24 Число крыльев 9 Вес [кг] 9,6 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шестерней Дополнительный артикул / Дополнительная информация с уплотнениями Соблюдать сервисную информацию

Запчасть насос водяной Вольво ФШ 12 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11944. У данной детали есть аналоги с номерами: 11944, 8113117, 8112775, 8112555, 20160412000, DP157, 215267. Насосы водяные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос водяной Вольво ФШ 12 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные насосы водяные с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.