|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11940
|Наименование
|Палец ушка рессоры
|Длина [мм]
|169
|Размер наружной резьбы
|M33 x 4
|Вес [кг]
|0,98
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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