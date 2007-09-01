|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11938
|Наименование
|Гайка колеса NISSAN М12х1.25 FEBI
|Толщина [мм]
|16
|Наружный диаметр [мм]
|21
|Размер внутренней резьбы
|M12 x 1,25
|Качество / класс
|6
|Ширина зева гаечного ключа
|21
|Профиль головки болта
|Внешний шестигранник
|Колесное крепление
|Конический поясок F
|Материал
|сталь
|Поверхность
|оцинкованный
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Вес [кг]
|0,021
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
NISSAN
BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17)
1.6
2013.05 - Выпускается
NISSAN
CUBE (Z12)
1.5 dCi
2009.08 - Выпускается
NISSAN
CUBE (Z12)
1.6 16V
2009.08 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.2 DIG-T
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.5 dCi
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T 4x4
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO 4x4
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO RS
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 DIG-T NISMO RS 4x4
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE (F15)
1.6 LPG
2010.06 - Выпускается
NISSAN
JUKE Van (F15)
CVTC
2013.03 - Выпускается
NISSAN
JUKE Van (F15)
dCi
2013.03 - Выпускается
NISSAN
LEAF (ZE0)
Electric
2010.11 - Выпускается
NISSAN
LEAF (ZE1)
Electric
2019.01 - Выпускается
NISSAN
MICRA IV (K13K)
1.2
2010.05 - 2015.09
NISSAN
MICRA IV (K13K)
1.2 DIG-S
2010.05 - 2015.09
NISSAN
MICRA IV (K13KK)
1.2
2015.10 - Выпускается
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.4
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.5 dCi
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E11, NE11)
1.6
2006.03 - 2012.06
NISSAN
NOTE (E12)
1.2
2015.03 - Выпускается
NISSAN
NOTE (E12)
1.2 DIG-S
2015.03 - Выпускается
NISSAN
NOTE (E12)
1.2 LPG
2015.03 - Выпускается
NISSAN
NOTE (E12)
1.5 dCi
2015.03 - Выпускается
NISSAN
NP300 NAVARA Пикап (D23, D23T)
2.3 dCi 4x4 (D231)
2015.10 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 110 (M20, M20M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.5 dCi 90 (M20, M20M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
1.6 16V (M20, M20M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 / EVALIA Автобус
e-NV (ME0M)
2014.07 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 110 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 85 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.5 dCi 90 (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
1.6 16V (M20, M20M)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
NV200 Фургон
e-NV (ME0N)
2014.05 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
1.6 dCi
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R)
2013.11 - Выпускается
NISSAN
QASHQAI II SUV (J11, J11_)
2.0 (J11E)
2013.11 - Выпускается
NISSAN
SENTRA VII (B17)
1.6
2014.08 - Выпускается
NISSAN
TEANA II (J32)
2.5
2008.07 - 2013.09
NISSAN
TEANA II (J32)
2.5
2008.07 - 2013.09
NISSAN
TEANA II (J32)
2.5 FOUR Привод на все колеса
2008.07 - 2013.09
NISSAN
TEANA II (J32)
3.5
2008.07 - 2013.09
NISSAN
TIIDA седан (SC11)
1.5 dCi
2007.09 - 2012.12
NISSAN
TIIDA седан (SC11)
1.6 (C11L)
2007.09 - 2012.12
NISSAN
TIIDA седан (SC11)
1.8
2007.09 - 2012.12
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C11)
1.5 dCi
2007.09 - 2011.12
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C11)
1.6
2007.09 - 2011.12
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C11)
1.8
2007.09 - 2011.12
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C11)
1.8
2007.09 - 2011.12
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C12)
1.6 CVTC
2012.08 - Выпускается
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C13)
1.2 DIG-T
2014.10 - Выпускается
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C13)
1.5 dCi
2014.10 - Выпускается
NISSAN
TIIDA Хэтчбэк (C13)
1.6 DIG-T
2014.10 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.3 DIG-T
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 dCi (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.6 DIG-T (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 dCi (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.0 (T32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32)
2014.04 - Выпускается
NISSAN
X-TRAIL VAN (T32)
dCi 4x4
2014.04 - Выпускается
RENAULT
ALASKAN
2.3 dCi 163 4x4 (U3MB)
2017.09 - Выпускается
RENAULT
ALASKAN
2.3 dCi 190 4x4 (U3MD)
2017.09 - Выпускается
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