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Гайка колеса NISSAN М12х1.25 FEBI артикул 11938 FEBI в Алматы

11938 FEBI Гайка колеса NISSAN М12х1.25 FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11938
Наименование Гайка колеса NISSAN М12х1.25 FEBI
Толщина [мм] 16
Наружный диаметр [мм] 21
Размер внутренней резьбы M12 x 1,25
Качество / класс 6
Ширина зева гаечного ключа 21
Профиль головки болта Внешний шестигранник
Колесное крепление Конический поясок F
Материал сталь
Поверхность оцинкованный
Сторона установки передний мост, Задний мост
Вес [кг] 0,021
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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY / SYLPHY III (B17) 1.6 2013.05 - Выпускается
NISSAN CUBE (Z12) 1.5 dCi 2009.08 - Выпускается
NISSAN CUBE (Z12) 1.6 16V 2009.08 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.2 DIG-T 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.5 dCi 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO 4x4 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE (F15) 1.6 LPG 2010.06 - Выпускается
NISSAN JUKE Van (F15) CVTC 2013.03 - Выпускается
NISSAN JUKE Van (F15) dCi 2013.03 - Выпускается
NISSAN LEAF (ZE0) Electric 2010.11 - Выпускается
NISSAN LEAF (ZE1) Electric 2019.01 - Выпускается
NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 2010.05 - 2015.09
NISSAN MICRA IV (K13K) 1.2 DIG-S 2010.05 - 2015.09
NISSAN MICRA IV (K13KK) 1.2 2015.10 - Выпускается
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.4 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.5 dCi 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E11, NE11) 1.6 2006.03 - 2012.06
NISSAN NOTE (E12) 1.2 2015.03 - Выпускается
NISSAN NOTE (E12) 1.2 DIG-S 2015.03 - Выпускается
NISSAN NOTE (E12) 1.2 LPG 2015.03 - Выпускается
NISSAN NOTE (E12) 1.5 dCi 2015.03 - Выпускается
NISSAN NP300 NAVARA Пикап (D23, D23T) 2.3 dCi 4x4 (D231) 2015.10 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус 1.6 16V (M20, M20M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 / EVALIA Автобус e-NV (ME0M) 2014.07 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 110 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 85 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.5 dCi 90 (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон 1.6 16V (M20, M20M) 2014.05 - Выпускается
NISSAN NV200 Фургон e-NV (ME0N) 2014.05 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 1.6 dCi 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 ALL MODE 4x4-i (J11R) 2013.11 - Выпускается
NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) 2.0 (J11E) 2013.11 - Выпускается
NISSAN SENTRA VII (B17) 1.6 2014.08 - Выпускается
NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008.07 - 2013.09
NISSAN TEANA II (J32) 2.5 2008.07 - 2013.09
NISSAN TEANA II (J32) 2.5 FOUR Привод на все колеса 2008.07 - 2013.09
NISSAN TEANA II (J32) 3.5 2008.07 - 2013.09
NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.5 dCi 2007.09 - 2012.12
NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.6 (C11L) 2007.09 - 2012.12
NISSAN TIIDA седан (SC11) 1.8 2007.09 - 2012.12
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.5 dCi 2007.09 - 2011.12
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.6 2007.09 - 2011.12
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.8 2007.09 - 2011.12
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C11) 1.8 2007.09 - 2011.12
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C12) 1.6 CVTC 2012.08 - Выпускается
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C13) 1.2 DIG-T 2014.10 - Выпускается
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C13) 1.5 dCi 2014.10 - Выпускается
NISSAN TIIDA Хэтчбэк (C13) 1.6 DIG-T 2014.10 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.3 DIG-T 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.6 DIG-T (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 dCi (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.0 (T32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) 2014.04 - Выпускается
NISSAN X-TRAIL VAN (T32) dCi 4x4 2014.04 - Выпускается
RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) 2017.09 - Выпускается
RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) 2017.09 - Выпускается

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