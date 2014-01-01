Наружный диаметр [мм] 28 Вес [кг] 0,001

Запчасть кольцо уплотнительное масляного радиатора 22x28x3 Вольво F 10/12 11908 представлена по производителю FEBI с артикулом 11908. У данной детали есть аналоги с номерами: 11908, 469483, 032173, 210213. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное масляного радиатора 22x28x3 Вольво F 10/12 11908 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.