|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11908
|Наименование
|Кольцо уплотнительное масляного радиатора 22x28x3 Volvo F10/12 11908
|Толщина [мм]
|3
|Внутренний диаметр
|22
|Наружный диаметр [мм]
|28
|Вес [кг]
|0,001
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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