|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11902
|Наименование
|Кольцо уплотнительное (двигатель) Volvo F12 (1977-1994)
|Толщина [мм]
|5
|Внутренний диаметр
|25
|Наружный диаметр [мм]
|33
|Вес [кг]
|0,003
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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