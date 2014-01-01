Наружный диаметр [мм] 33 Вес [кг] 0,003

Запчасть кольцо уплотнительное (двигатель) Вольво Ф 12 (1977-1994) представлена по производителю FEBI с артикулом 11902. У данной детали есть аналоги с номерами: 211421, 470383. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить кольцо уплотнительное (двигатель) Вольво Ф 12 (1977-1994), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.