Наружный диаметр [мм] 22 Вес [кг] 0,001

Запчасть кольцо уплотнительное Вольво клапана редукционного насоса масляного (7x22x3) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11901. У данной детали есть аналоги с номерами: 11901, 7400469846, 211405. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное Вольво клапана редукционного насоса масляного (7x22x3) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.