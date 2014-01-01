Высота [мм] 0,5 Материал Металл Тип зарядки Турбонагнетатель Вес [кг] 0,02

Запчасть прокладка турбины прямоугольная Вольво/Рено/IVE/SC 11899 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11899. У данной детали есть аналоги с номерами: 11899, 033434, 0094196, 0167553, 3102498800, 702147700, 110555. Турбокомпрессоры в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка турбины прямоугольная Вольво/Рено/IVE/SC 11899 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные турбокомпрессоры с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.