|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11899
|Наименование
|Прокладка турбины прямоугольная Volvo/RVI/IVE/SC 11899, Febi
|Длина [мм]
|133
|Ширина [мм]
|93
|Высота [мм]
|0,5
|Материал
|Металл
|Тип зарядки
|Турбонагнетатель
|Вес [кг]
|0,02
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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