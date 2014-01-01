Внутренний диаметр 1(мм) 13 Внутренний диаметр 2 (мм) 10 Вес [кг] 0,03

Запчасть прокладка Вольво водяного канала Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11881. У данной детали есть аналоги с номерами: 11881, 032166, 423139, 224101, 479260, 088189, 2080690. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Вольво водяного канала Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.