Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 11863 Наименование Пружина VOLVO FH (Z-CAM) колодки тормозной FEBI Вес [кг] 0,678

Запчасть пружина Вольво FH (Z-CAM) колодки тормозной Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11863. У данной детали есть аналоги с номерами: 11863, 5520, 101258, 240015, 5001868113, KLTA0103, 102206. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия пружина Вольво FH (Z-CAM) колодки тормозной Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.