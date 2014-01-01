Внутренний диаметр 80 Вес [кг] 0,004

Запчасть кольцо уплотнительное Вольво термостата (3x4.5x80) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11834. У данной детали есть аналоги с номерами: 11834, 215068, 754862, 0689747, 58479600, 21632, 312022. Термостаты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное Вольво термостата (3x4.5x80) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные термостаты с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.