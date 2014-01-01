Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 11827 Наименование Ремкомплект VOLVO FH12 ПГУ (вилка) FEBI Размер наружной резьбы M12 Вес [кг] 0,130

Запчасть ремкомплект Вольво ФШ 12 ПГУ (вилка) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 11827. У данной детали есть аналоги с номерами: 293017 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект Вольво ФШ 12 ПГУ (вилка) Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.