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11822F_рычаг передний нижний правый!\ BMW E38 all 94-01 артикул 11822 FEBI в Алматы

11822 FEBI 11822F_рычаг передний нижний правый!\ BMW E38 all 94-01
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 11822
Наименование 11822F_рычаг передний нижний правый!\ BMW E38 all 94-01
парные номера артикулов 11821
Материал алюминий
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки Передняя нижняя ось, справа
Вес [кг] 0,872
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом, с подшипником
Дополнительный артикул / Дополнительная информация со стопорной гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11822F_рычаг передний нижний правый!\ BMW E38 all 94-01 производителя FEBI с артикулом 11822 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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