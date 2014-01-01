|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11822
|Наименование
|11822F_рычаг передний нижний правый!\ BMW E38 all 94-01
|парные номера артикулов
|11821
|Материал
|алюминий
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось, справа
|Вес [кг]
|0,872
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом, с подшипником
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|со стопорной гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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