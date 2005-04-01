|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|11809
|Наименование
|Сальник 11809 FEBI
|Толщина [мм]
|8
|Внутренний диаметр
|36
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Сторона установки
|передняя сторона
|Вес [кг]
|0,02
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C2 (JM_)
1.4
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C2 (JM_)
1.4 16V
2005.09 - 2009.12
CITROËN
C3 II (SC_)
1.4
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.4 HDi 70 (SC8HZC, SC8HR0, SC8HP4)
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.6 BlueHDi 100
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.6 BlueHDi 75
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.6 HDi
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.6 HDi 110
2009.11 - Выпускается
CITROËN
C3 II (SC_)
1.6 HDi 115
2009.11 - Выпускается
CITROËN
NEMO Автофургон / микроавтобус (AA_)
1.4
2008.02 - Выпускается
CITROËN
NEMO вэн
1.4
2009.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
1007 (KM_)
1.4 16V
2005.04 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
207 SW (WK_)
1.4
2007.06 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 (WA_, WC_)
1.4 16V
2006.02 - 2013.10
PEUGEOT
207 седан
1.4
2007.12 - 2012.12
PEUGEOT
BIPPER (AA_)
1.4
2008.02 - Выпускается
PEUGEOT
BIPPER TEPEE
1.4
2008.04 - Выпускается
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